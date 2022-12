Licht aan het einde van de tunnel? Gasprijs op laagste niveau in half jaar

Zoveel verbruik ik Het huis van Jürgen (54) is 53 jaar oud, maar heeft EPC-label B: “Ik heb 9 zonnepane­len op een dak van amper 6 meter”

Dertig jaar geleden kocht Jürgen (54) uit Wevelgem een bel-etage die hij grotendeels zelf heeft gerenoveerd. Dankzij slimme ingrepen ging de woning uit bouwjaar 1970 van EPC-label F naar B. De vijftiger investeerde fors in isolatie en liet zonnepanelen installeren. Hij is ook vol lof over zijn thuisbatterij, een prijzige investering van 4.000 euro. Energie-expert Stijn Verbeke (UAntwerpen en EnergyVille/VITO) bekijkt de ingrepen en ruimt alvast één misverstand uit de weg: “Een batterij is zelden een rendabele investering voor een particulier.” Hij legt uit waarom.

