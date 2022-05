Lichamelijke resten van Patrice Lumumba keren terug naar Congo

In Brussel nemen verschillende bronnen de datum van 20 juni in de mond voor de repatriëring. Die werd al verschillende keren uitgesteld. In Kinshasa is dus te horen dat het gaat om een vinger en twee tanden, terwijl het federaal parket zegt enkel een tand in bewaring te hebben. Het parket nam de overblijfselen in beslag in 2016 bij de dochter van de voormalige politieman Gerard Soete. Na de moord hielp hij het lichaam van Lumumba verdwijnen, maar de man haalde minstens een tand weg en hield die bij. Vier jaar later oordeelde de rechtbank dat de Belgische staat die tand aan Congo moet teruggeven.