Lichaam vermiste militair Jürgen Conings teruggevonden in Nationaal Park Hoge Kempen

Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar Jürgen Conings. Volgens verschillende bronnen aan Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws gaat het wel degelijk om het lichaam van de gezochte militair, al moet verder onderzoek dat nog bevestigen. De burgemeester van Maaseik, Johan Tollenaere (Open Vld), bevestigt aan onze redactie dat hij zelf een lijk heeft ontdekt in buurgemeente Dilsen en dat de kans heel groot is dat het om Conings gaat.

Tollenaere maakte vanmorgen een mountainbiketocht door de regio en nam in Dilsen een penetrante lijkgeur waar. Daarop verwittigde hij meteen de hulpdiensten en militairen die nog altijd ter plekke zijn voor de zoektocht naar Conings. Tollenaere zelf zag het lijk niet, maar alles wijst erop dat het om Conings gaat, bevestigen verschillende bronnen. Een autopsie en verder onderzoek ter plaatse zal officieel moeten bevestigen dat het om Conings gaat. In het gebied wordt al wekenlang gezocht.

De familie van Conings werd officieel nog niet ingelicht en vernam het nieuws zelf via de media. De woordvoerder van minister van Defensie Ludivine Dedonder zegt aan Belga dat de wetsdokter nog onderweg is en dat er nog geen officiële bevestiging is.

Jürgen Conings verdween op 17 mei met wapens die hij had meegenomen uit de kazerne van Leopoldsburg. Het federaal parket bestempelde hem meteen als een terreurverdachte wegens zijn extreemrechtse sympathieën en bedreigingen aan het adres van viroloog Marc Van Ranst, die sindsdien in een safehouse verblijft. Conings stond ook op de OCAD-lijst van potentieel gevaarlijke extremisten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een dag later werd wel zijn auto teruggevonden, maar van Conings was geen spoor. Sinds meer dan een maand zijn er al tientallen zoekacties geweest, vooral in het Nationale Park Hoge Kempen in Limburg. Tien dagen werd wel Conings rugzak al teruggevonden.

Van Ranst zelf reageert opgelucht. “Ik neem aan dat mijn periode hier in het safehouse achter de rug zal zijn”, zegt hij een in reactie. “Het crisiscentrum zal dat nu bekijken. Ik heb een aantal geestesgenoten, die zullen intussen het nieuws ook vernomen hebben. Het is dubbel: ik heb weinig sympathie voor de man, maar hij heeft ook familie en kinderen, daar gaan ook mijn gedachten naartoe. Hoe ik het stel in de safehouse? Ik zit intussen iets langer dan een maand hier. En het is mijn verjaardag vandaag, een verjaardag alleen. Maar goed, ik hoop binnenkort terug naar het normale leven terug te keren.”

Volledig scherm Naar Jürgen Conings werd al wekenlang gezocht. © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA