Lichaam van vermiste schipper in Dendermonde gevonden

“Ons dochtertje begrijpt niet waar haar papa plots is”: drie verdachten aangehou­den voor geweldda­dig overlijden van Brandon (24)

Er zijn drie verdachten aangehouden voor het gewelddadig overlijden van Brandon Dewulf (24) uit Tielt. De jongeman werd vrijdagochtend dood aangetroffen in zijn kleine studio aan de rand van het centrum. Al snel kwamen drie jonge verdachten N.D., M.V. en T.S. in het vizier, zogenaamde ‘vrienden’ van Brandon. Dit weten we al over hen.