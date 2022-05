Lichaam van twintigjarige man teruggevonden onder brug in Louvain-la-Neuve

Uitzonder­lijk droog in Vlaanderen: “Situatie die zich normaal één keer om de vijftig jaar voordoet”

Daar is de lente, daar is de zon. Maar beter zou zijn: daar is de regen. Het is ‘droog’ tot ‘uiterst droog’ in Vlaanderen, en dat zo vroeg in het jaar. “Een situatie die zich normaal maar één keer om de vijftig jaar voordoet”, zegt grondwaterprofessor Marijke Huysmans (VUB).

3 mei