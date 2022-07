Lichaam van 37-jarige vrouw aangetroffen in Spa, sprake van verdacht overlijden

Vlaamse regering verwerpt studie over geluidshin­der Brussels Airport: “Overlast verschoven naar of zelfs geconcen­treerd boven Vlaams Gewest”

De Vlaamse regering kan zich niet vinden in de opgeleverde milieueffectenstudie over de geluidshinder van Brussels Airport, in 2017 besteld door de toenmalige minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Dat schrijft ‘De Standaard’. Premier Alexander De Croo (Open Vld) is niet opgezet met de Vlaamse houding. “Misschien moeten we stoppen met rapporten te torpederen voor ze besproken zijn”, reageerde hij voor aanvang van de Vlaamse 11 juliviering in Brussel.

11:55