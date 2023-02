Lichaam van 20-jarige vrouw gevonden in Luik, parket gaat uit van verdacht overlijden

Brussel Twee verdachten opgepakt na grote klopjacht in Europese wijk: “Aanleiding is verkoop van luxe-horloges die fout gelopen is”

De Brusselse politie heeft maandagavond twee verdachten opgepakt tijdens een klopjacht in de Europese wijk. De speciale eenheden drongen omstreeks 22.10 uur binnen in een woning, op zoek naar drie verdachten. Omstreeks 23 uur was de interventie afgelopen. “Het gaat volgens de eerste gegevens om een verkoop van luxe-horloges die fout is gelopen en waarbij de verdachten vuurwapens zouden gebruikt hebben”, aldus het parket.

