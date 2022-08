Lichaam uit de Maas gehaald in Hoei

Oostende ‘Regenboog­ge­meen­te’ Oostende weigert homokoppel allebei te erkennen als vaders van 4-jarige Rocco: “Eén van ons moet onze zoon adopteren: dit is te gek voor woorden”

Uitgerekend op de dag van de Antwerp Pride gaat een oproep van Stefan Westerlinck (44) en zijn partner Kevin (39) viraal: het koppel uit Oostende kreeg het nieuws dat één van hen hun zoon Rocco moet adopteren. Ze raken immers niet allebei erkend als vader van de jongen van vier die via draagmoederschap in Amerika werd geboren. “Het is frustrerend dat net een ‘regenbooggemeente’ als Oostende hier geen voortrekkersrol in speelt”, zeggen ze.

13:01