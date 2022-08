Lichaam jongeman gevonden in vijver in Charleroi

De hulpdiensten kregen woensdag rond 16 uur een oproep op de site van de vijver Pircha in Gosselies. “Het slachtoffer was ter plaatse met vrienden. De jongeman was klaarblijkelijk verdronken, omdat hij niet kon zwemmen of daar moeite mee had. Een uur lang is tevergeefs naar hem gezocht”, laat de woordvoerder van de politiezone in Charleroi weten.