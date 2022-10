Liberalen willen dat PS de pensioenen verder hervormt: “Pensioenen worden nu nog toegekend op basis van een statuut, niet op basis van het echte werk”

Oostende Stabili­teits­in­ge­ni­eur opnieuw ter plaatse na explosie in Oostende, waar nu ook waterlek voor problemen zorgt

De bewoners van de getroffen panden in de Ooststraat in Oostende mogen nog steeds niet naar huis. Vrijdagochtend kwam opnieuw een stabiliteitsingenieur ter plaatse om de situatie te bekijken. Alsof de schade nog niet groot genoeg was, zorgt nu ook een waterlek voor bijkomende problemen.

14 oktober