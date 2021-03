Liberale vakbond roept daags voor staking op om terug te keren naar onderhandelingstafel

ACV en ABVV gaan maandag actievoeren voor meer loon, nadat het tweejaarlijks interprofessioneel overleg tussen bonden en werkgevers over de loonmarge - de maximale opslag die mogelijk is in een periode van twee jaar - op de klippen is gelopen. Volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven is er maar ruimte voor 0,4 procent opslag bovenop de index, maar dat is voor de bonden onvoldoende.