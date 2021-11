Liberale vakbond klaagt opnieuw personeelsgebrek bij brandweer aan

De liberale vakbond klaagt opnieuw het gebrek aan personeel in bepaalde brandweerzones aan. “Daardoor kan geen optimale veiligheid meer verzekerd worden", aldus vakbond VSOA in een brief aan het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), die Belga kon inkijken.

“Door het gebrek aan vrijwillige brandweerlieden moeten bepaalde hulpverleningsposten sluiten, zoals in Fleurus, terwijl andere kazernes, zoals Beaumont en Chimay, moeite hebben om brandweerwagens te laten uitrijden", aldus de vakbond in een Franstalige brief.

"Het afstappen van de inzet van vrijwilligers, dat enkele jaren geleden begonnen is, heeft een nieuw kritiek punt bereikt, waardoor de veiligheid van de burgers op dagdagelijkse basis niet verzekerd kan worden. De vrijwillige brandweerman wordt gebruikt en is tot op de draad versleten. Hij is vandaag moe en gedemotiveerd", schrijft de vakbond, die zich zorgen maakt over een gebrek aan dekking in bepaalde delen van het land en vertragingen om de meest afgelegen gebieden te bereiken.

De vakbond pleit dan ook voor een professionalisering van een deel van het personeel, maar dat vraagt financiële investeringen. "De gemeenten zijn leeggebloed en het federale niveau onttrekt zich aan zijn verantwoordelijkheden door te zeggen dat het niet de werkgever is van de brandweer”, klinkt het in de brief.

De VSOA zegt gedesillusioneerd te zijn door de aanhoudende moeilijkheden, door de overdreven besparingen en het gebrek aan actie van de overheid, zeker na de zware overstromingen van midden juli. Eind oktober had de vakbond al een stakingsaanzegging ingediend voor alle hulpverleningszones in het land, onder meer vanwege problemen rond de arbeidstijd, de minimale normen voor beschermend materiaal en het gebrek aan middelen in het algemeen.