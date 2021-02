LEZERSBRIEF. “Wanneer mogen we weer trouwen in alle glorie? Gooi dit eens op tafel bij het overlegcomité”

Grote kans op eerste koudegolf in 9 jaar: wat is een koudegolf juist en waarom is die zo zeldzaam?

18:58 Deze week maken we mogelijk een koudegolf mee, kondigt onze weerman Frank Duboccage aan. Dat verschijnsel is veel zeldzamer dan een hittegolf. De laatste keer dat er een koudegolf over ons land trok, is alweer negen jaar geleden. Wat is dat fenomeen precies en waarom is het zo zeldzaam?