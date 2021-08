LEZERSBRIEF. “Reis geannuleerd en pas dan blijkt dat positieve PCR-test gevolg is van ‘oude’ infectie: hoeveel mensen zaten al onterecht in isolatie of quarantaine?”

Het is de vrees van vele Belgen deze zomer: dat ze hun reis moeten annuleren net voor vertrek, omdat een gezinslid positief testte op Covid-19. Het overkwam Veronique De Clercq uit Aalter. Haar (volledig gevaccineerde) dochter moest zich na het zomerkamp laten testen. Een sneltest was negatief. Maar de contacttracing vroeg een PCR-test en die was positief. Nuance: achteraf bleek dat het om zwak positief resultaat ging, allicht als gevolg van een oude infectie. “Wie bezorgt in zo’n geval een herstelcertificaat? En moeten de regels niet dringend veranderen, nu de meerderheid volledig gevaccineerd is?” Lees hier haar integrale brief.

Op donderdag komt mijn dochter terug van kamp. Op zaterdag krijgt ze een bericht waarin staat dat de hoofdleider positief is getest op Covid-19. Op zondag waren we van plan om met de grootouders te gaan eten (allemaal voldoende lang gevaccineerd). We gaan zaterdagavond onmiddellijk naar de apotheek van wacht voor een snelle antigeentest. Ik leg de situatie uit en een antigeentest is volgens de apotheker niet nodig, aangezien onze dochter volledig is gevaccineerd (sinds eind juni). Dan maar - op aanraden van de apotheker - een sneltest. Die is negatief.

Quote Het positieve testresul­taat heeft gevolgen... We annuleren op dinsdag onze gezinsreis naar Oostenrijk. Zuur, want vorig jaar zijn we bewust thuisgeble­ven. Veronique De Clercq

Maandag heeft mijn dochter iemand aan de lijn van het contacttracingcentrum. Ze moet zich laten testen. We doen dat meteen. Op dinsdag krijgen we van onze huisarts te horen dat ze positief is en dat ze in isolatie moet. De andere leden van het gezin moeten zich ook laten testen (allemaal negatief) en moeten in quarantaine en op dag zeven een nieuwe test ondergaan (die trouwens ook negatief was).

Kleine concentratie

Het positieve resultaat heeft gevolgen... We annuleren op dinsdag onze gezinsreis naar Oostenrijk. Zuur, want vorig jaar zijn we bewust thuisgebleven. Ik maak een dossier op voor de verzekering die zou tussenkomen voor de gemaakte kosten. Daarom zoek ik het resultaat van de PCR test op via het platform van Cozo; dat moet immers toegevoegd worden aan het dossier. Dat resultaat is pas woensdag doorgekomen. Die dag lees ik dat bij mijn dochter een RNA-concentratie kleiner dan 3 is vastgesteld. Er staat ook bij hoe we dit moeten interpreteren: ‘Zwak positief. Dit past bij een reeds doorgemaakte (‘oude’) infectie van enkele weken tot maanden geleden. Een zeer recente infectie kan echter niet worden uitgesloten. (...) Een nieuwe staalafname na één tot twee dagen is aanbevolen.’

Wij vertrekken dus meteen opnieuw naar het ziekenhuis. Ik vraag hoe wij (als leek) kunnen zien aan de resultaten of het om een nieuwe of oude infectie gaat.

Ze leggen het helder en ondubbelzinnig uit: als haar PCR-waarde omlaag gaat, dan gaat het om een nieuwe infectie (isolatie en quarantaine blijven dan van kracht). Is de waarde dezelfde of stijgt ze, dan gaat het om een oude infectie waarbij isolatie en quarantaine niet meer nodig zijn.

Quote Het gaat om een oude infectie, meldt het ziekenhuis. Maar een herstelcer­ti­fi­caat kunnen ze ons niet bezorgen. Niemand kan ons daarmee helpen, waardoor we niet op reis kunnen - hoewel quarantai­ne niet meer nodig is. Veronique De Clercq

Op donderdag worden we opgebeld door het ziekenhuis, met goed nieuws. Het gaat om een oude infectie. Ik vraag een herstelcertificaat, maar dat kan het ziekenhuis niet geven. Begrijpelijk, ze kunnen niet alles doen.

Niet te manipuleren

Ik bel onder meer naar het contacttracingcentrum en de Vlaamse dienst bevoegd voor certificaten, maar niemand kan ons helpen. Het zit namelijk zo: na een positieve test rolt er automatisch na 10 dagen (na dag 11 voor ons online beschikbaar) een herstelcertificaat uit de computer. Dit blijkt niet te manipuleren.

Met ingrijpend gevolg voor ons. Het ziekenhuis zegt dat isolatie en quarantaine niet meer nodig zijn, maar wij kunnen niet op reis vertrekken. Als ze ons onderweg controleren, kunnen we immers geen herstelcertificaat voor onze dochter voorleggen. Ik weet dat er ergere dingen in de wereld zijn, maar ik vraag me nu wel af hoeveel mensen zo al onnodig in isolatie of quarantaine hebben gezeten? En hoeveel mensen dit nog onnodig zullen moeten doen? Moeten de regels rond reizen en testen niet dringend aangepast worden, aangezien de meerderheid gevaccineerd is?