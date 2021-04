LEZERSBRIEF. “Ook mijn broer met Down werd toegetakeld tijdens een wandeling met zijn hondje. Maar in plaats van gerechtigheid kregen we nog een mokerslag op ons hoofd”

Niemand blijft onbewogen bij de aanval op Kevin Janssen (29), een jongeman met een beperking die dinsdag zonder enige aanleiding in mekaar werd geslagen. Maar bij deze lezeres werd een oude wonde opengereten. Haar broer, die het syndroom van Down heeft, is net hetzelfde overkomen toen hij zijn dagelijkse wandeling maakte. “Hij deed een beetje raar toen hij thuiskwam maar was vooral stil. Tot het douchemoment die avond. Bleek dat mijn broer zwaar geschopt en toegetakeld was... De daders waren al gekend bij de politie voor het teisteren van de buurt”. Lees hierna haar integrale lezersbrief.

Toen ik deze morgen het artikel las van het zinloos geweld tegen Kevin Janssen werd het weer even helemaal duizelig in mijn hoofd en een gevoel van walging maakte zich meester over mijn lichaam. Mijn broer, met het syndroom van Down , is een 15-tal jaar geleden net hetzelfde overkomen.

Quote Wat mijn mama zag was verbijste­rend. Bleek dat mijn broer zwaar geschopt en toegeta­keld was, de dokter werd er bij gehaald en we werden richting spoed gestuurd. Er volgde onmiddel­lijk een operatie M.M.

In zijn ‘rustige gemeente op den buiten’ deed hij élke dag zijn zelfde wandeling met zijn hondje. Op een dag kwam hij thuis, deed een beetje raar maar was vooral stil, heel stil en braaf zoals altijd… De dag schoof voorbij zoals elke andere dag, tot het douchemoment die avond. Wat mijn mama daar zag was verbijsterend. Bleek dat mijn broer zwaar geschopt en toegetakeld was, de dokter werd er bij gehaald en we werden richting spoed gestuurd. Daar bleek dat de rechterteelbal geheel verbrijzeld was om nog maar te zwijgen van de psychische terreur die hij had moeten ondergaan. Er volgde onmiddellijk een operatie, de teelbal werd verwijderd en mijn broer mocht naar huis.

Ondertussen was er natuurlijk ook een klacht ingediend bij de politie. Dit werd een makkie, zou je denken want mijn broer kon het huis aanduiden waar hij in elkaar geschopt was. De politie van eigen gemeente gaf ook direct te kennen dat het gezin zeer goed gekend stond voor het teisteren van de buurt… het medeleven van de agenten was groot en het verslag kwam in handen van het gerecht.

Quote Er kwam iemand langs voor een diepgaan­der gesprek… of onze broer met zijn hondje dit geweld niet zelf zou uitgelokt kunnen hebben, want deze familie vond honden blijkbaar vies? De eerste mokerslag op ons hoofd. M.M.

Tussen alle ongeloof in waren we positief want nu zou alles in een versnelling komen en zou gerechtigheid geschieden. Wij hadden geluk want de daders waren reeds gekend en hadden al heel wat op hun kerfstok. Er kwam iemand langs voor een diepgaander gesprek… of onze broer met zijn hondje dit geweld niet zelf zou uitgelokt kunnen hebben, want deze familie vond honden blijkbaar vies? De eerste mokerslag op ons hoofd was binnengekomen.

Quote We kregen een telefoon­num­mer van een contactper­soon die we ten allen tijde mochten bellen voor de opvolging van het dossier. Tot iemand bruutweg zei dat het maar eens moest gedaan zijn met telefone­ren. M.M.

Daarna werd het nog hilarischer. We kregen een telefoonnummer van een contactpersoon die we ten allen tijde mochten bellen voor de opvolging van het dossier. Althans , dat dachten wij… Bij elke telefoon werden we van het kastje naar de muur gestuurd. Geen enkele vordering kwam er in heel het verhaal, tot op het moment dat ons mama iemand aan de telefoon kreeg die haar bruutweg zei dat het maar eens moest gedaan zijn met telefoneren. We hebben opgelegd, stilletjes en braaf zoals mijn broer die dag was thuisgekomen, geslagen als een hond… We hadden het door, dit wordt niets … enkel misschien nog meer psychische pijn voor ons allen. Zinloos geweld, en een nog zinlozer gerecht…

Wat de daders betreft, zij zijn na een paar maanden verhuisd naar een nieuwe stek in een nieuwe stad, waarschijnlijk om daar opnieuw een buurt wakker te schudden. Bij ons zijn de jaren met vallen en opstaan voorbijgeschoven. Het werd een serieus litteken op onze ziel en ik dacht dat het vrijwel volledig geheeld was tot ik dit artikel las. De wonde ligt weer helemaal open … zou het bij mijn broer ook zo zijn? We zullen het niet weten want hij is een ‘Downer’ en horen die niet altijd happy te zijn ?

M.M. (uit respect voor de privacy van mijn broer gebruik ik enkel mijn initialen)