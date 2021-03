LEZERSBRIEF. “Onze kleuters thuishouden? Na meer dan een jaar thuiswerk zitten wij jonge ouders op ons tandvlees. We zijn op en leeg”

Hoe het virus politici doet terugkomen op eerdere uitspraken

24 maart De toegenomen kracht van het coronavirus doet onze politici eerdere uitspraken over de aanpak ervan weer inslikken, zij het met tegenzin. Zo stelde premier Alexander De Croo (Open Vld) in oktober nog dat ons land geen nieuwe lockdown zou aankunnen en eind januari dat de kappers “voorgoed zouden openblijven”. “We willen geen jojobewegingen”, klonk het toen. Een uitspraak die de premier nu als een boemerang in het gezicht krijgt.