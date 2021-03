LEZERSBRIEF. “Onze klanten willen naar het buitenland. Wat mogen we hen aanbieden?”

Dat er na een jaar corona in de exitkalender met geen woord gerept werd over reizen, doet Jeroen Cauwelier van reisbureau Uniquest in Poperinge het ergste vrezen. “Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we in de grote vakantie verglijden in dezelfde chaos als vorige zomer?”, schrijft hij een open brief aan premier De Croo, die hij ook naar onze redactie stuurde. Hieronder leest u zijn integrale brief aan de premier.