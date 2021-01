LEZERSBRIEF: "Mevrouw Demir, kijk naar de regeling in Wallonië en puur er een nieuw plan uit”

Zoals beloofd kwam Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) met een compensatie voor de eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. “Maar de situatie is unfair tegenover de rest van het land”, vindt lezer Steven De Cleer die haar een open brief schreef. “In Wallonië hebben prosumenten de vrije keuze tussen een terugdraaiende meter en een bidirectionele meter. Wie voor die laatste optie kiest zal nooit meer moeten betalen dan het prosumententarief. Bovendien moet er voor 2020 én 2021 er in Wallonië zelfs geen prosumentenvergoeding te worden betaald.“ Lees de lezersbrief hieronder integraal.

Beste mevrouw Zuhal Demir, sta mij toe u in deze woelige zonnepaneeltijden een mooi voorbeeld te schetsen van hoe in eenzelfde landje de dingen zo verschillend kunnen zijn.

In Vlaanderen worden zonnepaneeleigenaars en iedereen die investeert in duurzame toepassingen zwaar gediscrimineerd en uitgeperst door deze zoveelste nieuwe wending. Dankzij de controversiële uitspraak van het Grondwettelijk Hof worden duurzame energietoepassingen soms zelfs duurder dan vervuilende toepassingen, of wordt op zijn minst afgeraden om erin te investeren. De VREG en aanverwanten moeten stoppen met leugens te vertellen en zich een betere rekenmachine kopen. Beweren dat sommige mensen voordeel doen met het nieuwe systeem is platte volkspraat. Ik geef een paar voorbeelden. Een gemiddeld gezin verbruikt in Vlaanderen 3500 kwh. Laat ons stellen dat zij een omvormer hebben van 3,5 kVa. Dan is het prosumententarief 315 euro. In het digitalemetertijdperk gaan die mensen met 35% zelfverbruik 2.325 kwh elektriciteit moeten betalen: 2.325 x 0,26 euro = 604 euro. Om hun stroomfactuur gelijk te trekken met het prosumententarief, zouden deze mensen 2.289 kwh zelf instant moeten verbruiken = 65%. Laat ons eerlijk zijn: een werkende mens kan dat niet en zelfs mensen die voltijds thuis zijn, halen zo'n percentage nooit... want je weet niet vooraf wanneer de zon gaat schijnen.

In Wallonië daarentegen hebben prosumenten de vrije keuze. Jawel, u leest het goed, vrije keuze tussen een terugdraaiende meter en een bidirectionele meter. In Wallonië betalen ze met de bidirectionele meter bovendien slechts 0,10 euro/kwh voor distributie van niet-zelfopgewekte energie en 0,05 euro/kwh voor transport. Dit is sowieso al een groot verschil met de volle pot die wij in Vlaanderen betalen. Om mensen aan te sporen zelf maximaal te consumeren, zal het bedrag dat met de bidirectionele meter betaald moet worden nooit hoger zijn dan het forfaitaire prosumententarief. Dat is wat men noemt kiezen voor duurzame oplossingen en mensen stimuleren. Last but not least. Voor 2020 én 2021 dient er in Wallonië zelfs geen prosumentenvergoeding te worden betaald. In 2022 en 2023 slechts 45,73% van de prosumentenvergoeding en vanaf 2024 de volle 100%. In Brussel krijgen ze nog steeds groenestroomcertificaten voor nieuwe installaties - begrijpe wie het begrijpen kan?

Het is niet bedoeling om hier bij u de grote klaagzang te brengen, mijn ervaring leert mij dat dat niets helpt. Ik wil u enkel inzichten bezorgen dat het huidige pad echt verkeerd is en onfair in vergelijking met de rest van het land. Wel hoop ik dat u op zijn minst deze informatie ter harte neemt en er een positief nieuw plan van aanpak uit kan puren. Met enkel de eenmalige investeringspremie gaan we onze duurzame economische toekomst niet kunnen ontwikkelen.

Sta mij vrij toe u alvast een paar alternatieven voor te stellen. Het voorbeeld van Wallonië lijkt mij alvast een mooie weg om te bewandelen. In de marge lijkt het mij ook logisch dat mensen die investeren in een combinatie van zonnepanelen en een warmtepomp een voordeeltarief kunnen krijgen voor de investering in duurzame energie. Zo niet zal de toekomst er zeer grijs uitzien en zal deze sector massale verliezen en faillissementen tellen.Bovendien gaan we op deze manier nooit de Europese doelstellingen halen, en die boetes zijn weggegooid geld. Investeren in deze toepassingen, is ook investeren in duurzaamheid, in jobs en economie en vooral in de toekomst. Zo niet gaan er wellicht weer meer vervuilende kachels verschijnen, met alle gevolgen van dien.

Steven De Cleer