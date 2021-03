LEZERSBRIEF. “Laat mijn dochter weer trainen. Ze is de moed aan het verliezen”

LEZERS­BRIEF. “Klaag toch niet over een uitgesteld reisje. Ik moet de begrafenis van mijn man al acht maanden uitstellen”

2 maart Bijna iedereen snakt naar perspectief, nu al een volledig jaar lang bijzonder weinig toegestaan is. Maar misschien moeten we dat gemis toch ook relativeren, schrijft lezeres Caroline Stevens. “Ik verloor mijn man op 16 juni 2020. Mensen klagen over een reisje dat een jaar uitgesteld moet worden. Ik moet nu al bijna acht maanden wachten voor ik mijn geliefde de begrafenis kan geven die hij wilde.” Hieronder leest u haar integrale brief.