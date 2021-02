LEZERSBRIEF. “Kom onze gehandicapte zoon eens uitleggen waarom zijn vrienden al een prik krijgen maar hij niet”

Deze week starten de vaccinaties in voorzieningen voor personen met een handicap. “De vrienden van mijn zoon worden geprikt, maar onze Jeroen komt nog niet aan de beurt omdat hij niet in de instelling blijft slapen”, schrijft Gerry Van Ceunebroecke uit Oudenaarde. Dat heeft een grote impact, want Jeroen heeft zijn kameraden van het dagcentrum al bijna een jaar nier meer gezien. Lees hier de integrale brief van vader Gerry.