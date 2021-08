LEZERSBRIEF. “Ik ben twintig jaar schooldirectrice maar bij zoveel chaos krijg ik zin om er de boekentas bij neer te leggen”

Op minder dan een week van 1 september klinkt steeds luider gemor bij schooldirecties. Aanleiding? De (goed bedoelde) uitbreiding van de uren kinderverzorging voor kleuters, want is alweer een nieuwe maatregel die de planning andermaal overhoop gooit. En dat is een oud zeer bij schooldirecties. “Ik heb het gevoel dat ik in een rollercoaster zit en ik niet weet wat er nu weer achter de volgende bocht zal verschijnen”, schrijft Hilde Duportail, directeur van de Sint-Vincentiusschool in Melle - Gontrode. Lees hier haar integrale brief aan onderwijsminister Ben Weyts (N-VA.

Geachte minister Weyts,

4u35, deze ochtend werd ik wakker uit een onrustige slaap. Binnen enkele uren start onze eerste personeelsvergadering van het nieuwe schooljaar 2021-2022.

Terwijl we gisteren alle details aan het uitwerken waren van de praktische organisatie van de opstart, kwam het nieuws binnen op ‘Mijn Onderwijs’ dat de uren kinderverzorgster aanzienlijk worden verhoogd. De uren die ons begin juni 2021 werden beloofd, vallen daags voor 1 september in onze mailbox.

Het eerste wat ik dacht was: is dit nu ernstig? Zeven dagen voor 1 september, als we na eindeloos regelen alle jobs van kleuterleidsters en lager onderwijs zo goed mogelijk hebben ingevuld, krijgen we nu pas zo een belangrijke uitbreiding van de uren kinderverzorgster. Eerlijk gezegd, ik ben twintig jaar schooldirecteur maar nu had ik even zin om er de boekentas bij neer te leggen…

De hele corona periode werden we overstelpt met wekelijkse berichten van mogelijke veranderingen. Stroomversnellingen, uitbreidingen van uren, meer middelen, die - laat het me duidelijk zijn - allemaal goedbedoeld en nodig zijn. Maar moeten de veranderingen echt op deze manier worden doorgevoerd? Ik heb het gevoel dat ik in een rollercoaster zit en ik niet weet wat er nu weer achter de volgende bocht zal verschijnen.

Hoe kan ik nog een goede planning maken? Eind juni wisten we nog niet hoeveel ‘bijspronguren’ we zouden krijgen om corona-achterstand in te halen. De zorguren zijn ook vrij laat uitgebreid. Het was eveneens lang wachten op de extra ict-uren. Ondanks de digisprong bleek het hier slechts om drie extra uren te gaan. Ik dacht: de uitbreiding voor kinderverzorging zal ook niet veel zijn, maar nu blijkt dat bijna een verdubbeling. Wat we extra krijgen is goed, maar iedere keer als ik denk dat ik mijn puzzel gelegd kreeg, wordt er weer een verandering aangekondigd. Je hebt geen tijd om na te denken over hoe de je uitbreiding die je krijgt maximaal kan benutten.

Bij nascholingen of inspectiebezoek krijgen we altijd te horen dat er in de eerste plaats een samenhangende visie nodig is om succesvol te kunnen veranderen. Er zit allicht wel een visie achter uw schoolbeleid, maar bij de versnippering van de vele maatregelen die er mondjesmaat bijkomen, betwijfel ik of één en ander ook afgetoetst is met de praktijk.

Ik nodig u graag uit om eens een weekje met ons mee te lopen. Er is veel verwarring, ongenoegen en vooral grote chaos door de onvoorspelbaarheid van uw beleid, mijnheer Weyts. Weet u dat er een rush is ontstaan op kinderverzorgsters? Ik hoor dat kinderdagverblijven worden leeggeplukt. Als voorbeeldige werknemer zullen we dit probleem ook wel weer oplossen. Maar niet zonder morren. Weet u al wat er na de volgende bocht zal komen?

Het is 5u 34, net een ping gehoord in mijn mailbox: een nieuw bericht van ‘Mijn onderwijs’. Oei , wat is het nu weer?

Met bezorgde groeten,

Hilde Duportail, Directeur Sint-Vincentiusschool Melle - Gontrode