LEZERSBRIEF. “Iemand anders kreeg mijn spuitje”

Dat er al eens iets fout loopt in een giga-operatie als de landelijke vaccinatiecampagne, is bijna onvermijdelijk. Maar wat lezer Georges Dobbeleir uit Zwijndrecht signaleert, hadden we nog niet gehoord. “Van de apotheker hoorde ik toevallig dat ik de dag nadien mijn prik zou krijgen. Vervolgens klonkt het in het vaccinatiecentrum dat mijn beurt was ingenomen door iemand anders”. Lees hier zijn integrale brief.