LEZERSBRIEF. “De koers passeerde in onze straat. Een hele belevenis... tot ik een bidon in mijn gezicht kreeg”

ONZE OPINIE. Het aantal regeltjes lijkt even exponenti­eel te groeien als het virus zelf

6 april Tijdens De Ronde van Vlaanderen werd een renner uit de koers gezet, omdat hij een bidon had weggeworpen. Ook al belandde die bijna in de handen van toekijkende omwonenden, toch oordeelde de UCI: regels zijn regels. Dat dat zoveel commotie veroorzaakte, heeft misschien met nog iets meer dan enkel koers te maken. Met zijn allen zijn we al meer dan een jaar slaaf van een hele resem regeltjes. De enige manier waarop we dat volhouden, is als er tenminste één ding niet verboden wordt: een beetje redelijk zijn.