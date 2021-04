LEZERSBRIEF. “Beste ministers en experts, laat ons véchten om veilig te heropenen. Liever dat dan vechten om het hoofd recht te houden, terwijl je geld op is en ook je moed”

1 mei. Zoals voor zoveel mensen was dat voor cafébazin Camille Devos een datum om naartoe te leven. Nu coronacommissaris Pedro Facon en Marc Van Ranst in de aanloop van het overlegcomité woensdag zeggen dat 1 mei “onmogelijk” wordt, zakt de moed haar in de schoenen. In een open brief beschrijft deze alleenstaande mama van vijf hoe moeilijk ze het nu heeft, maar ook waarom haar dorpscafé heropenen volgens haar veiliger is dan de situatie nu. Lees hier haar integrale brief.