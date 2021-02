LEZERSBRIEF. Besmet met corona? Bereid je dan maar voor op talloze telefoontjes en codes die soms wel, soms niet aankomen

Wat moeten we verwachten van Overlegco­mité morgen? Stijgende cijfers versus grote roep om versoepe­lin­gen

12:32 Terwijl de nieuwe coronabesmettingen en ziekenhuisopnames terug (licht) stijgen, buigt het Overlegcomité zich morgen over eventuele versoepelingen. Grote versoepelingen zijn nog niet aan de orde, zo maakte premier Alexander De Croo (Open Vld) maandag meermaals duidelijk. Nochtans is er de voorbije weken flink wat op tafel gekomen. Elke getroffen sector werpt dezer dagen een lijn uit in de hoop op versoepeling of perspectief en ook politici lijken hun geduld te verliezen. Een overzicht.