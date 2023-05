Lezers stuurden deze opmerkelijke foto's van "fietspaden" in...

VeloVeilig VlaanderenAfgelopen week zijn maar liefst 18.846 fietspunten gemeld voor VeloVeilig Vlaanderen, het grootste fietsonderzoek van Vlaanderen. Verschillende lezers stuurden ook foto’s in van plaatsen waar nog heel wat werk aan de winkel is op vlak van fietsveiligheid. Bekijk hieronder de meest opmerkelijke fietspunten in Vlaanderen. Wat is het meest onveilige fietspunt in jouw buurt? Ontdek hier het VeloVeilig Rapport van jouw gemeente.