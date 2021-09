Lezers getuigen over leven met narcisten: “Het ergste wat mijn moeder ooit zei, is dat ik mijn kinderen ziek maak”

Bijna zes maanden is het intussen geleden dat narcismecoach Nelly De Keye met haar boek ‘Narcisme’ kwam, en het staat nog steeds in de top vijf van de meest verkochte non-fictie boeken. In een interview met HLN vertelde ze hoe een narcist zijn of haar omgeving geen geluk gunt, hoe ze kleineren, negeren, vernederen of intimideren en op aandacht en bewondering, vernedering en bedrog teren. “Alleen zo voelen ze zich beter. Maar dat ze daarmee een ander kwetsen, dat voelen ze niet.” De reacties waren overweldigend, zowel bij haar als ons. Een honderdtal lezers, veelal vrouwen maar ook mannen, (ex-)partners, zonen en dochters, jong of al wat ouder, kropen in hun pen. Ze schreven hoe ze op eieren lopen in hun relatie, de schuld van ruzies en discussies bij zichzelf leggen, en al hun energie kwijtspelen. Zowat ieder verhaal begon of eindigde met dezelfde opmerking: “Eindelijk brengen jullie dit onder de aandacht.” Hier laten we hen anoniem, vaak uit vrees voor represailles, aan het woord. In hun omgeving en door gerechtelijke documenten probeerden we de verhalen zo goed mogelijk te bevestigen.