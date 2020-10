Lezers getuigen over hun ‘klein geluk’ in coronatijden: “Een tekening van de achterkleinkindjes, telkens weer een godsgeschenk”

Er lijkt maar geen einde te komen aan die moeilijke, donkere coronatijden. De tabellen blijven verontrustende cijfers spuwen, de verstrengde maatregelen leggen onze vrijheid en ons plezier opnieuw aan banden. Maar: er bestaat zeer zeker nog zoiets als klein geluk. En in deze tijden telt het zelfs tiendubbel. Of het nu gaat om het bakken van een cake, het simpelweg zien groeien van een plant, de aanblik van een baby die in slaap valt, het zien van de achterkleinkindjes vanop de oprit of om een playlist vol chansons die je het gevoel geeft even in Frankrijk op vakantie te zijn.