Levering van grondstof lecithine uit Hongarije ligt aan basis van salmonellabesmetting bij Barry Callebaut

Extra maatrege­len die onze koopkracht verhogen, moeten we niet snel verwachten: “Betutte­ling van de hoogste graad”

Een rist voorstellen om de Belgische koopkracht en het concurrentievermogen op te krikken, is gisteren voorgesteld aan de leden van het kernkabinet, maar grote politieke beslissingen hoeven we niet snel te verwachten. De discussie gaat mee naar de opmaak van de begroting voor volgend jaar, dus wellicht na de zomer. De vraag is dan nog of de politiek meewil, want niet alle partijen zijn even enthousiast. “Ontgoochelend", noemt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez het eindrapport.

12:17