Levering van 800.000 vaccins verwacht volgende week: “Aanzienlijke versnelling van vaccinatiecampagne”

“We volgen de situatie op de voet”, zei Briat nog over het vaccin van Johnson & Johnson, waarvoor het veiligheidscomité van EMA vandaag samenkomt. Ons land blijft rekenen op het vaccin, waarvan maar één dosis nodig is. Er zijn er 36.000 geleverd, maar die “blijven voorlopig in quarantaine”, zei Briat.

Ze had nog meer goed nieuws in petto, met name over de reservelijst QVAX, die nog altijd aangroeit. Er staan nu al 600.000 personen op, die kunnen worden opgeroepen door hun vaccinatiecentrum als mensen niet komen opdagen voor hun vaccin. 71 van de 124 vaccinatiecentra in Vlaanderen, Wallonië en Duitstalig België hebben zich aangesloten bij QVAX. “Sinds de lancering nu twee weken geleden werden er al meer dan 16.000 mensen opgeroepen, voor de overgrote meerderheid 65-plussers. Het heeft dus zin om je op de reservelijst in te schrijven als jouw leeftijdsgroep aan de beurt is”, aldus Briat.