Leveranciers saboteren energiedelen door opleggen forse ‘administratiekosten’

Belgische broers trappen Duitser schedel­breuk aan après-ski­bar in Oostenrijk: “Met skibotten in het gezicht geschopt”

Twee broers van 23 en 21 jaar uit Berlare hebben na een après-skifeestje in Oostenrijk een tijdlang in de cel gezeten. Een ruzie om een taxi bij de bar ontaardde in een zware vechtpartij. Eén van de slachtoffers, een dertiger, lag een tijdje met een schedelbreuk in kritieke toestand in het ziekenhuis, maar overleefde de feiten. In principe riskeren de broers 10 jaar cel, al is de kans dat ze die effectief krijgen eerder klein. Ook in eigen land kwamen de twee al meermaals in contact met het gerecht. Een reconstructie van hun gewelddadige skireis.