Levensverwachting in België neemt weer toe na lichte daling in 2020

In 2020 kende de levensverwachting door de coronacrisis voor het eerst in 20 jaar een daling, naar 80,8 jaar. Dat blijkt uit een analyse door Statbel, het Belgische statistiekbureau. Vorig jaar steeg de levensverwachting terug naar 81,7 jaar.

De levensverwachting voor vrouwen ligt nog altijd hoger dan die van mannen: 84 tegenover 79,2 jaar. Tegenover 2020 gaan zowel mannen op vrouwen erop vooruit, met respectievelijk 263 en 358 dagen, maar tegenover 2019 wordt bij de mannen een lichte daling (-124 dagen) en bij de vrouwen een stagnatie (+11 dagen) opgetekend.

In het Vlaams gewest blijft de levensverwachting het hoogst (82,7 jaar), tegenover 81,3 in Brussel en 79,9 in Wallonië.

Pandemie-effect

In 2020 had de pandemie een groot effect op de levensverwachting, vorig jaar was dat effect minder groot maar wel nog altijd aanwezig: in vergelijking met het gemiddelde van de periode 2017-2019 was er een stijging van het aantal overlijdens met 2,4 procent. Het pandemie-effect zal de komende jaren verder uitdoven, verwacht Statbel.

Met de zogenaamde sterftetafels berekent Statbel hoe een generatie zou uitsterven als ze in de loop van haar hele bestaan wordt blootgesteld aan dezelfde sterftevoorwaarden per leeftijd als in het referentiejaar.