LEVENSVERHAAL. Vlaams boegbeeld voor wie de politiek te hard werd: Vic Anciaux (91) overleden. “De N-VA doet niets voor Vlaanderen. Dat stoort mij zeer”

Vic Anciaux, boegbeeld van de Volksunie, is overleden op 91-jarige leeftijd. Hij was voorvechter van Vlaamse rechten, maar vooral sociaal geëngageerd. “Dat kwam voort uit een gevoel van vernedering”, zei hij. Anciaux was vader van zeven kinderen, van wie er vijf ook in de politiek gingen, én een van de weinige politici die een gastrol in Thuis scoorden. Dit is zijn levensverhaal: “Hoe cool is het dat hij ooit nog de AB gekocht heeft?”