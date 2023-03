LEVENSVERHAAL. Shanti (23) pleegde euthanasie door ondraaglijk psychisch lijden na aanslagen Brussel en wordt zo ‘33ste slachtoffer’: "Weet dat ik jullie al mis”

Mélody (33) stelt bucketlist op voor terminaal zieke hond Jenny (9): “Haar laatste maanden moeten fantas­tisch zijn”

“Elke vrijdagnamiddag ga ik naar de dierenkliniek in Deinze voor een chemobehandeling voor mijn hond Jenny. Die kuur duurt negentien weken en gaat me zesduizend euro kosten.” Het mag duidelijk zijn dat Mélody Diéryckx (33) uit Moorslede een echte dierenvriend is. Nochtans ziet het er niet goed uit voor Jenny, die aan lymfeklierkanker lijdt. De dierenarts geeft haar nog een jaar. “Voor het zover is, wil ik nog van alles beleven met haar.” En daarom stelde Mélody een bucketlist op voor haar terminaal zieke hond.