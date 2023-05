EXCLUSIEF. De supermarkt­oor­log. Zo hard gaat het er achter de schermen aan toe: geen druppel water, personeel dat uitgekaf­ferd wordt en persoonlij­ke aanvallen

De prijzenoorlog tussen supermarkten wordt niet alleen gevoerd in folders en reclamespots. In de strijd om de consument wordt het spel aan de onderhandelingstafel ook ongemeen hard gespeeld. Een verkoopdirecteur geeft ons een blik achter de schermen. “Toen ik toekwam op het hoofdkantoor van de retailer, mocht ik mijn presentatie zelfs niet tonen. De enige boodschap die ik kreeg, was dat mijn prijzen omlaag moesten omdat hun marge gedaald was.”