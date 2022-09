LEVENSVERHAAL. Guido Bellemans (82) alias de “sheriff”, de man die de Bende van Nijvel onderzocht en zo één van de grootste voetbalschandalen blootlegde

Opwijk Russische supermarkt Mere sluit vier maanden na opening alweer de deuren in Opwijk

Drie maanden na de opening kondigt de Russische supermarkt Mere aan dat het filiaal in Opwijk de deuren zal sluiten. “Commercieel onvoldoende rendabel”, klinkt het. Maar of dit het einde van Mere in België betekent is twijfelachtig. De groep laat weten nog altijd tien winkels te willen openen in ons land, maar dan wel in de grote steden.

