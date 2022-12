LEVENSVERHAAL. Ereburgemeester van Asse en staatssecretaris Paul De Keersmaeker (93) overleden: “Streed tegen verfransing in Brusselse rand en voor de Pajotse boeren”

Burgemees­ter Bart De Wever over cyberaan­val op Antwerpen: "Geen aanwijzin­gen dat persoonsge­ge­vens zijn buitge­maakt"

De stad Antwerpen is sinds 6 december slachtoffer van een cyberaanval door het hackerscollectief Play. Dat veroorzaakte grote hinder bij de dienstverlening en werking van de stad. De Stad Antwerpen kreeg tot 19 december de tijd om losgeld te betalen. Die deadline is nu voorbij. “We gaan niet onderhandelen, en we zullen niet betalen. Die beslissing is genomen. Maar dat was absoluut geen makkelijke beslissing”, zegt De Wever tijdens een persconferentie rond de cyberaanval. De Wever benadrukt dat er geen persoonsgegevens buitgemaakt zijn.

13:29