Levenslang voor twee Roemeense daders van roofmoord in Goutroux, derde krijgt 20 jaar cel

Ghorgita "Ionut" Balan (31), Marin "Bebe" Filimon (43) en Aurél "Dragos" Nichiforean (39) werden beschuldigd van een roofmoord gepleegd in Goutroux op 25 april 2017. De slachtoffers waren Nicole Paternoster (74) en Michel Masuy (75). "Bebe" en "Dragos" werden ook beschuldigd van een poging tot overval, die op 30 januari 2017 in Gozée plaatsvond. De eerste werd er eveneens van beschuldigd op 29 april 2017 in Charleroi tien patronen van kaliber 16 in zijn bezit te hebben gehad. De tweede zou gebruik hebben gemaakt van een valse identiteitskaart op naam van Catalin Micea, een naam die hij in het openbaar gebruikte terwijl die niet aan hem toebehoorde.

Masuy, 75 jaar oud en slechtziend, was de dag van de feiten rond 16.45 uur naar zijn buren gegaan om te melden dat er een ramp was gebeurd in zijn woning in de Rue des Pêchers in Goutroux. De man vertoonde sporen van slagen op zijn gezicht, hij was in shock en stond te trillen. Zijn vrouw, Nicole Paternoster (74), lag thuis bewusteloos op de vloer. Haar gezicht zat onder het bloed. Masuy en Paternoster werden naar het ziekenhuis gebracht. Zij overleed op 5 augustus 2017 en haar echtgenoot op 18 oktober 2018. Volgens de wetsdokters is het oorzakelijk verband tussen de agressie en de sterfgevallen vastgesteld.