Levensgevaarlijk! Koppel stapt uit hun wagen op Brusselse ring om achterligger de les te spellen

Opnieuw grote drukte in Walibi: beelden tonen vechtpar­tij aan ingang van pretpark

De herfstvakantie en het mooie weer zorgen voor grote drukte in Walibi. Dat veroorzaakt onvrede bij de ingang van het terrein. Beelden tonen hoe een vechtpartij uitbrak in de wachtrij om het park binnen te raken. In de video hierboven is duw- en trekwerk te zien tussen jongeren, terwijl bezoekers met kinderen om de massa heen lopen. Het pretpark zelf zit vandaag weer volledig vol, meldt de woordvoerder van Walibi.

1 november