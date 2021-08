Levenloos lichaam aangetroffen in de Maas in provincie Luik

Positivi­teits­ra­tio bij terugkeren­de reizigers uit Marokko schiet omhoog

11 augustus Het aandeel positieve coronatesten bij reizigers die terugkeren uit een rode zone is gedaald tot 2,9 procent. Begin juli was dat nog 4,6 procent. Maar opvallend is dat er uit Marokko nu veel meer besmette reizigers terugkeren: liefst 7,5 procent van de terugkeerders blijkt besmet te zijn. Aan het begin van de zomervakantie was Spanje nog de hotspot voor Belgische reizigers.