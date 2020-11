Leuvense studenten hielden ondanks coronaregels al minstens 15 kotfeestjes

Minstens een keer per week is het prijs, vertelt een buurman. Op het feestje zijn dan telkens te veel studenten uit andere koten aanwezig. Omdat ze de boel zo luid op stelten zetten, wordt elke keer de politie gebeld, maar die blijven steeds voor een gesloten deur staan. “We wilden geen boete”, zegt een van de studenten uit het feestkot daarover.

De politie stelde wel al verscheidene pv’s op en deze week kwam er ook een studenteninspecteur over de vloer. Sindsdien is het rustig. “We willen ons op onze manier amuseren, we willen ook niet niets meer doen. We zijn ook studenten”, zegt de jongeman, die aangeeft dat hij en zijn kotgenoten voortaan de coronamaatregelen zullen respecteren.