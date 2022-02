Leuvense start-up die verkeersdata via burgers verzamelt, gaat Amerikaanse markt op

De Leuvense start-up Rear Window is in de stad Savannah, in de Amerikaanse staat Georgia, een contract aangegaan met het milieuagentschap EPA. Dat meldt business development manager Wouter Florizoone donderdag. De start-up heeft de software Telraam ontwikkeld, die burgers in staat stelt om data te verzamelen over verkeersstromen in hun buurt. Lokale besturen komen zo meer te weten over hoeveel mensen door hun straten wandelen, fietsen of rijden. Voor het eerst is de software verkocht aan een staat in de Verenigde Staten.