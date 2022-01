Leuven in de ban van koppel oehoes: “Dat ze hier willen nestelen, hoeft niet te verbazen. Duiven genoeg als prooi”

Leuven is in de ban van de oehoe. Sterker nog, van twéé oehoes. En nee, oehoe is geen Leuvens dialect voor ‘goeiedag’, het is een uil - en een grote ook. Als hij z’n vleugels spreidt, is hij al snel zo breed als een volwassen man lang is en als hij roept, weet u meteen waar hij z’n naam vandaan heeft. Maar zo’n beest in de stad, hoe abnormaal is dat? Is met de oehoe, na de wolf, een nieuwe toppredator in Vlaanderen neergestreken? En vooral: moet u vrezen dat uw chihuahua zijn lunch wordt?