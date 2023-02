LETTERLIJK. Zo kondigde Dries Van Langenhove zijn afscheid van het federale parlement aan

“Welkom, de meesten vier jaar niet gezien, ben blij dat jullie mij toch nog kennen.

Beste mensen van de pers, ik heb een beslissing genomen, een beslissing waarover ik niet over één nacht ijs ben gegaan. Ik stap uit het parlement. Maar dat betekent niet dat ik stop met politiek. Integendeel. Ik mij altijd al meer activist gevoeld dan politicus. Ik zat in het parlement, maar ik ben nooit van het parlement geweest. Ik ben ervan overtuigd dat mijn tijd en energie op andere plaatsen meer kan betekenen voor ons volk. Maar dat wil niet zeggen dat ik hier heb stilgezeten in het parlement, wel integendeel. Ik heb ze hier bij mij: 421 parlementaire vragen, 67 stevige wetsvoorstellen, en daarnaast natuurlijk nog oneindig veel parlementaire tussenkomsten. Parlementair werk waarvoor ik trouwens over de partijgrenzen heen van Maggie De Block tot Sammy Mahdi en Theo Francken complimenten heb gekregen.

Hoewel ik dus zeker niet altijd het gevoel heb gehad dat mijn tijd en energie in het parlement het meeste opleverde, heb ik mij altijd ten volle ingezet. Dat de media al dit werk vier jaar lang bewust hebben doodgezwegen, was voor mij persoonlijk dan wel niet zo erg, want ik bereik iedere week, zoals jullie wel weten, honderdduizenden Vlamingen via mijn eigen mediakanaal, maar wat mij wel stoorde, was dat het migratiestandpunt van het Vlaams Belang nooit aan bod kwam bij jullie in de reguliere media, omdat jullie mij op een zwarte lijst hebben gezet. Ik wil dus vooral doorgaan daar waar ik het grootste verschil kan maken voor ons volk en dat is met mijn activisme en mijn mediakanaal. Ik wil de Vlamingen aanmoedigen om een actieve deelnemer te worden van de politiek in plaats van een passieve toeschouwer. Als nationalist wil ik het beste voor ons volk en daar heeft de partijpolitiek in het parlement zeker en vast een impact op, zoveel is zeker. En daarom heb ik ook heel veel respect voor het werk dat de mensen van het Vlaams Belang leveren in het parlement.

Maar wij allemaal samen, wij burgers, wij hebben een nog veel grotere impact als we beslissen om over te gaan tot actie in plaats van passief het toneel in de Wetstraat te blijven aanschouwen. Politiek mag zich niet beperken tot één keer te gaan stemmen om de vijf jaar. Politiek mag ook niet enkel samenvallen met het parlement of met de partijpolitiek. Politiek is veel meer dan dat, en moet veel meer zijn dan dat. We moeten meer doen bewegen. En dat kan ik in aanloop naar 2024 beter doen vanop de barricade en in mijn opnamestudio dan in ellenlange, soms nutteloze, commissievergaderingen en in het parlement. En ja, dat zal een uitdaging zijn. Ik ruil een stuk zekerheid in voor risico’s. Maar ons volk is niet geraakt waar het nu staat door uitdagingen uit de weg te gaan of door altijd op zeker te spelen. En ik ben ervan overtuigd dat er vele nationalisten mij zullen steunen in deze uitdaging.

Door mijn tijd anders te gaan spenderen, kan ik mij trouwens ook intensiever toeleggen op het schandalige politieke proces over die memes dat nu al vijf jaar wordt uitgesmeerd en uitgerokken door justitie en de media. Als mijn tegenstanders denken dat ze mij klein gaan krijgen door daar een of andere uitputtingsslag van te maken, wel dan zijn ze verkeerd. Ik maak nu tijd vrij om die confrontatie volop aan te gaan. Jullie gaan dus, beste vrienden van de media, zeker en vast niet minder horen van mij, maar net meer.”

Na lof van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken, voegde Dries Van Langenhove er nog aan toe:

“En voor alle duidelijkheid: zij die denken verdeeldheid te kunnen zaaien, die vergissen zich. Ik blik heel tevreden terug op de samenwerking met het Vlaams Belang. En ook al is mijn rol nu anders, ik blijf Vlaams Belang steunen.”