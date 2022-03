LETTERLIJK. Dit is wat president Zelensky zei tijdens zijn toespraak voor de Kamer: “Vrede is belangrijker dan diamanten”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft vandaag omstreeks 14.15 uur de plenaire vergadering van de Kamer toegesproken. De president had het zoals verwacht over de Belgische diamanthandel met Rusland. “Ik denk dat vrede veel meer waard is dan diamanten. Veel meer waard dan akkoorden met de Russen, dan de Russische schepen in de havens en dan het Russische gas of olie”, klonk het onder meer. Lees hier de volledige toespraak.

De hoofdpunten van de toespraak:



• De Oekraïense president nam zoals verwacht de Belgische diamanthandel met Rusland op de korrel. “Ik denk dat vrede veel meer waard is dan diamanten”, zei Zelensky onder meer.



• Zelensky verwees in zijn toespraak bovendien naar Ieper. Zo vergeleek hij de gevechten in de zuidelijke stad Marioepol met de slag van Ieper.



• De president liet ook zijn wens om een no fly-zone boven Oekraïne in te richten nogmaals weerklinken.



• Zelensky riep ons land eveneens op om meer wapens te leveren aan Oekraïne. “Tanks, vliegtuigen, dat hebben wij nodig”, aldus de president.

“Mevrouw de voorzitter van de Senaat, eerste minister. Al acht jaar kennen wij oorlog, al 36 dagen nu worden wij door de federatie van de Russen aangevallen. Veel mensen hadden gedacht dat de Oekraïners het niet zo lang zouden kunnen volhouden. Toch hebben wij stand gehouden. Dat hebben we gedaan door onze vrijheid te verdedigen. De moed van het Oekraïense volk heeft de bewondering van velen afgedwongen.”

“Hel op aarde”

“In het zuiden van het land, Marioepol - en ik ben u dankbaar dat u deze situatie heeft besproken - is een van de steden met de meest beloftevolle economische vooruitzichten. U moet weten dat 90 procent van de stad werd vernietigd. Duizenden inwoners van Marioepol zijn om het leven gekomen. Al vier weken wordt deze stad bestookt. De toegang werd volledig afgezet, ook via zee. Er is geen water, geen eten en geen geneesmiddelen. Er is niets meer. Geen leven. Niets meer wat essentieel is om te kunnen overleven. Toch houden we stand, toch blijven we vechten tegen de Russen.”

“De verdedigers hadden de keuze: de stad verlaten en aan de Russen overlaten. Dat hebben ze niet gedaan. Elke dag stellen we alles in het werk om de humanitaire corridor daar te houden zodat de vrouwen, kinderen en bejaarden kunnen vluchten. Soms lukt dat. Maar in vele gevallen maken de Russen het niet mogelijk de stad te verlaten. Het is een van de meest vreselijke plaatsen in Europa vandaag. Hel op aarde. Een ware ramp. Niemand heeft voldoende vastberadenheid om een einde te maken aan deze ramp in ons land.”

“Wapens zijn belangrijk”

“Daarom richt ik mij tot alle Europeanen die naar mij luisteren vandaag. Wat hopen de verdedigers van Marioepol? Wat hopen zij, in hun strijd? De vreselijke gevechten zijn even erg als de slag bij Ieper, nog erger zelfs vandaag in Marioepol. Waarom nog wachten om de no fly-zone mogelijk te maken? Moedig genoeg zijn om deze beslissing te maken, dat moeten de Europeanen nu doen om de verdediging van Marioepol en andere Oekraïense steden. Zij die vechten voor de veiligheid van alle Europese steden, denken zij aan geld, aan bedrijven? Neen. Het zijn verschillende werelden die naast elkaar bestaan. De tirannie die Europa wil opsplitsen, die alle banden wil doorknippen. Die eigenlijk het zwijgen wil opleggen aan zij die vrijheid zo belangrijk vinden. Er zijn mensen voor wie de diamanten die in Antwerpen verkocht worden, belangrijker zijn. De Russische schepen in de haven. Kunnen we die toelaten? Zijn die inkomsten belangrijker dan de strijd die wij voeren?”

“De belangrijkste vraag voor veel Oekraïners, is de volgende vraag: wat is die persoon eigenlijk waard? Ik richt mij tot jullie vandaag. Op basis van wat iets elementairs is voor alle Europese burgers. Zien hoe de burgers ons steunen in onze strijd. Ze weten hoe de wapens die wij krijgen van de Europese Unie belangrijk zijn. Tanks, vliegtuigen, dat hebben wij nodig. Onze militairen hebben recht op deze ondersteuning. Ik denk dat ze deze ondersteuning ook wel waardig zijn. Ze verdienen het om te weten dat de verdedigers van Marioepol de strijd zullen verliezen.”

“Dan zal er nooit een sterke Europese Unie kunnen komen, want de tirannie zal tot bij jullie komen. Om af te nemen wat voor jullie zo belangrijk is. Dat wensen we niet, dat is geen dreiging, maar wel een realiteit. Een vaststelling van een reeks feiten waarmee wij vandaag geconfronteerd worden.”

“Dat is heel zichtbaar in een stad zoals Marioepol. Marioepol was ook de basis voor een Europees detachement. Het is een basis voor de Europese waardigheid. Ik denk dat jullie in België wel degelijk beseffen hoe de situatie is en dat jullie je er wel bewust van zijn, maar het misschien niet luidop durven zeggen.”

“België bracht meteen hulp”

“Ik roep jullie op respect te hebben voor de daden van de Oekraïners. We zijn erkentelijk voor de ondersteuning. België is een van de eerste landen die meteen hulp bracht. Ook militaire ondersteuning. Dat was historisch. Daarvoor wil ik jullie bedanken. Op jullie eigen grondgebied hebben jullie 30.000 Oekraïners opgevangen.”

“Jullie staan centraal in Europa. In het hart van Europa. Jullie kunnen een voorbeeld worden voor andere landen om nog meer te doen om de Russen terug te dringen zodat de vrede kan worden hersteld. Ik denk dat vrede veel meer waard is dan diamanten. Veel meer waard dan akkoorden met de Russen. Veel meer waard dan de Russische schepen in de havens. Veel meer dan het Russische gas of olie. Help ons. Doe het. Lever wapens, leg sancties op. De mogelijkheid om een Europese lidstaat te worden, een toetreding. Help ons. We zullen daar dankbaar voor zijn. Ik dank u, ik dank uw land. Hulde aan Oekraïne.”

Na zijn toespraak kreeg Zelensky een minutenlange staande ovatie.