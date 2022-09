Les Engagés willen elektroshock, DéFI de dringende bijeenroeping commissie Energie

Voorzitter Maxime Prévot noemde de voorstellen van Les Engagés een elektroshock die van België een modelstaat moeten maken inzake energie. "We maken nu een schuldig verzuim mee van de regering, waarbij er geen perspectief is voor de toekomst, terwijl het noodzakelijk is om de energietransitie te versnellen", zei hij vandaag op een persconferentie in Namen.

Om te vermijden dat de huidige explosie van de energieprijzen een nog grotere sociale ramp veroorzaakt dan Covid-19, is het voor de partij noodzakelijk dat de overheid de gasprijs voor consumenten plafonneert op 100 euro per MWh. Dat zou de gasfactuur voor een doorsnee gezin tot 3.500 euro per jaar verminderen tegen de 8.000 euro waar nu van uitgegaan wordt.

Het verschil tussen de prijs voor de consument en de marktprijs moet door de overheid gedragen worden. "Als de gasprijs op 300 euro per MWH ligt, wat vandaag niet meer het geval is, kost dat 20 miljard euro per jaar", becijferde ondervoorzitter Yvan Verougstraete. Dat zou moeten gefinancierd worden met de overwinsten van de energieproducenten en de openbare schuld.

Onovertuigende houding

DéFI vraagt dan weer een dringende gemeenschappelijke vergadering van de Kamercommissies Energie en Economie omdat "de houding van de regering weinig overtuigend is in de genomen maatregelen" tegen de energiecrisis. Zo stellen de kamerleden Sophie Rohonyi en François De Smet.

"Wat stelt de regering concreet voor? De verlenging van de maatregelen die in maart genomen werden. De overige punten die in het Overlegcomité aan bod kwamen, zoals de steun aan bedrijf, de hulp van de financiële sector of de heffing op de overwinsten van de energiesector zitten in het stadium van reflectie of discussie. Nochtans hebben de verschillende experts ernstige pistes op tafel gelegd", stellen de DéFI-parlementsleden.

"We moeten hen dringend horen in het parlement en over de voorstellen debatteren om een snel antwoord te bieden aan onze burgers en bedrijven", aldus Rohonyi en De Smet. "Het Overlegcomité heeft zijn start gemist, die van het parlement kan slagen. Laat ons ervoor gaan", stelt François De Smet.

