Les Engagés vraagt “zo snel mogelijk" openbaar parlementair debat over aankoop fregatten

Kamerlid Georges Dallemagne (Les Engagés) vraagt "zo snel mogelijk" een openbaar debat in de Kamer over de aankoop van twee fregatten door België en Nederland. De kosten van die aankoop rijzen naar verluidt de pan uit, maar de vergaderingen over het dossier in de bevoegde Commissie van het parlement vonden tot nog toe plaats achter gesloten deuren.

Dallemagne richtte zich in een brief tot de voorzitter van de Commissie Landsverdediging van de Kamer, N-VA-parlementslid Peter Buysrogge. "Dit dossier verdient een publiek debat, over verschillende aspecten: de explosie van de prijs, de bewapening, de internationale samenwerking, de returns voor de industrie en de impact van de extra kosten op andere investeringsprogramma's", zegt het Franstalige Kamerlid daarin.

Bovendien heeft minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) zich de voorbije week zelf publiek uitgelaten over het dossier en is er een openbaar debat aan de gang in de Nederlandse Tweede Kamer op basis van een publiek toegankelijk gemaakte nota over de aankoop, aldus Dallemagne.

4 miljard

Nederland en België kondigden op 3 april aan gezamenlijk vier fregatten aan te kopen voor een bedrag van meer dan 4 miljard euro. Dat is veel hoger dan de initieel gebudgetteerde 1 à 1,2 miljard euro. Bovendien zouden de returns voor de Belgische economie honderden miljoenen euro's lager liggen dan initieel begroot.

Volgens Dedonder is het project in 2018 "budgettair onderschat". Bovendien zijn grondstoffen nadien aanzienlijk in prijs gestegen en is er in het algemeen sprake van een hoge inflatie, zei ze in een interview met La DH. De PS-politica sprak van een "vermoeiend en belachelijk politiek spel" dat "bepaalde politieke partijen spelen".