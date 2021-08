Lerarenvakbond start operatie "propere lerarenkamer”

Nieuwe richtlij­nen: bij meerdere besmettin­gen kan nodig zijn dat volledige klas in quarantai­ne moet

30 augustus Als er in de crèche, kleuter- of lagere school één kind Covid-19 heeft, worden de andere klasgenoten en leerkracht beschouwd als laagrisicocontacten. Als er meerdere besmettingen zijn in een klas of groep, of indien een leerkracht of kinderverzorgster positief test, kan het nodig zijn de volledige klas of groep in quarantaine te plaatsen. Dat blijkt maandagavond uit nieuwe richtlijnen van gezondheidsinstituut Sciensano.