Lerarentekort in Gemeenschapsonderwijs erger dan ooit: “Komende weken vrees ik chaos”

MR wil niet langer dat op de vrijheden wordt beknibbeld

De MR pleitte zondag voor een versterking van de vrijheden in de Grondwet maar ook in het wetgevend apparaat. In de ogen van de Franstalige liberalen worden de vrijheid en de privacy te zwaar op de proef gesteld ten gunste van andere zaken, zoals de strijd tegen het terrorisme, de gezondheidscrisis of de strijd tegen fiscale fraude.

9 januari