Lerarentekort al 20% groter dan vorig jaar: “Tegen 1 september zal de krapte nog toenemen”

Johan Devyvere van de VDAB wijst er op dat dit slechts een voorbode is van wat de scholen op 1 september te wachten staat. “In augustus vorig jaar kwamen er nog eens 1.800 nieuwe vacatures bij in het onderwijs en dit jaar verwachten we een gelijkaardig scenario. In veel scholen zijn de lestaken klaarblijkelijk ingevuld, maar de laatste jaren haken almaar meer kandidaten net voor de start van het schooljaar af omdat ze elders een betere job-opportuniteit zien.”

“Bij de start van het schooljaar zal de werkelijkheid hoe dan ook erger zijn”, zegt ook David Janssens, woordvoerder bij GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. “Niet alle vacatures worden bij de VDAB aangemeld. In september doen we een bevraging bij onze de scholen, daarna zullen we weten hoeveel jobs niet ingevuld zijn. De verwachting is dat het lerarentekort in 2023-2024 zich nog sterker gaat manifesteren. In Brussel waren er vorig schooljaar al twee GO-basisscholen die zijn overgestapt naar een vierdagenweek. Er werd evenveel uren lesgegeven, maar men wou het werk voor de leerkrachten op de manier aantrekkelijker maken. We zijn benieuwd of ze hun leerkrachten met die maatregel ook makkelijker kunnen houden.”